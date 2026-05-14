14 de mayo de 2026

Ley 27.802 | Las claves de la nueva Ley Laboral en Argentina

14 horas atrás 0

La Ley de Modernización Laboral (N.º 27.802), promulgada en marzo de 2026, introduce reformas estructurales en el régimen de trabajo con el objetivo de reducir la litigiosidad y fomentar el empleo registrado. En diálogo con el Dr. David Melia, se analizaron los puntos que impactan directamente en la relación entre empleadores y trabajadores.

Entre los cambios más significativos se destacan:

  • Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un sistema para financiar indemnizaciones mediante aportes mensuales de los empleadores, reemplazando el esquema tradicional en los sectores que así lo acuerden.
  • Flexibilidad en Jornadas y Vacaciones: Se autoriza el fraccionamiento de las vacaciones en tramos de al menos 7 días y se habilita la creación de bancos de horas para compensar horas extras.
  • Actualización de Indemnizaciones: Se establece un sistema de actualización por inflación para créditos laborales judiciales, sumando un adicional anual del 3%.
  • Blanqueo Laboral: Se dispone un régimen de regularización que incluye la condonación de multas y deudas de seguridad social para promover la formalización.
  • Servicios Esenciales: Se amplía la lista de actividades que deben garantizar una prestación mínima del 50% durante medidas de fuerza, incluyendo transporte, salud y energía.

Los detalles:

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