Ley 27.802 | Las claves de la nueva Ley Laboral en Argentina

La Ley de Modernización Laboral (N.º 27.802), promulgada en marzo de 2026, introduce reformas estructurales en el régimen de trabajo con el objetivo de reducir la litigiosidad y fomentar el empleo registrado. En diálogo con el Dr. David Melia, se analizaron los puntos que impactan directamente en la relación entre empleadores y trabajadores.

Entre los cambios más significativos se destacan:

Fondo de Asistencia Laboral (FAL): Se crea un sistema para financiar indemnizaciones mediante aportes mensuales de los empleadores, reemplazando el esquema tradicional en los sectores que así lo acuerden.

Se crea un sistema para financiar indemnizaciones mediante aportes mensuales de los empleadores, reemplazando el esquema tradicional en los sectores que así lo acuerden. Flexibilidad en Jornadas y Vacaciones: Se autoriza el fraccionamiento de las vacaciones en tramos de al menos 7 días y se habilita la creación de bancos de horas para compensar horas extras.

Se autoriza el en tramos de al menos 7 días y se habilita la creación de para compensar horas extras. Actualización de Indemnizaciones: Se establece un sistema de actualización por inflación para créditos laborales judiciales, sumando un adicional anual del 3%.

Se establece un sistema de actualización por inflación para créditos laborales judiciales, sumando un adicional anual del 3%. Blanqueo Laboral: Se dispone un régimen de regularización que incluye la condonación de multas y deudas de seguridad social para promover la formalización.

Se dispone un régimen de regularización que incluye la condonación de multas y deudas de seguridad social para promover la formalización. Servicios Esenciales: Se amplía la lista de actividades que deben garantizar una prestación mínima del 50% durante medidas de fuerza, incluyendo transporte, salud y energía.

Los detalles:

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