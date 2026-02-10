10 de febrero de 2026

Laboratorio Teatral | Un espacio de experimentación en Mar de Ajó

La docente de teatro Anahi Gorondon presentó en Radio Noticias su propuesta «Laboratorio Teatral», un espacio diseñado no solo para quienes buscan formarse como actores, sino para cualquier persona que desee explorar su creatividad y trabajar su cuerpo desde lo físico y emocional.

El objetivo principal es brindar herramientas para superar la vergüenza, el miedo a la exposición y mejorar las habilidades de comunicación y expresión, permitiendo a los participantes conocer su propio «instrumento» personal en un ambiente de experimentación.

Las clases, que inicialmente están dirigidas a adultos mayores de 18 años, proponen una dinámica de tres horas que incluye entrenamiento físico, exploración vocal y trabajo escénico final.

El taller se dicta los domingos de 10:00 a 13:00 horas en El Garage Espacio de Arte, ubicado en la zona de Mar de Ajó.

