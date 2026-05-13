La ciudad de Dolores se prepara para celebrar una nueva edición de la Fiesta de la Torta Argentina, uno de los eventos turísticos y gastronómicos más convocantes de la región. La propuesta se desarrollará del 23 al 25 de mayo en Plaza Castelli y contará con espectáculos musicales, actividades culturales, feria artesanal y la tradicional venta de la emblemática torta dolorense.

En esta 12° edición, la organización confirmó las presentaciones de Lucas Sugo, Campedrinos y Tambó Tambó, además de artistas regionales, agrupaciones folklóricas y músicos locales que formarán parte de la programación durante las tres jornadas.

La Fiesta de la Torta Argentina gira en torno a uno de los productos más representativos de la identidad local: la clásica torta elaborada artesanalmente con veinticinco capas y dulce de leche. Como en años anteriores, habrá una carpa de productoras donde vecinos y turistas podrán degustar y comprar distintas variedades, incluida una versión sin TACC.

Además de los recitales y propuestas gastronómicas, el evento incluirá feria comercial y artesanal, espectáculos de danza y actividades recreativas para toda la familia.

Uno de los momentos tradicionales será la interpretación del Pericón Nacional alrededor de Plaza Castelli, con la participación de cientos de bailarinas y bailarines.

También está prevista la elección del Embajador o Embajadora de la Torta Argentina, distinción que reconoce la mejor elaboración del producto respetando la receta histórica y sus características tradicionales.

Clase abierta de cocina antes de la fiesta

Como antesala de la celebración, este jueves 14 de mayo a las 18:30 se realizará una clase abierta y gratuita sobre preparación de Torta Argentina en la sede del Club Social, ubicada en Mitre 60.

La actividad estará a cargo de los pasteleros Agustín Díaz y Leandro Pontalti, quienes compartirán técnicas y detalles de elaboración del tradicional producto dolorense. Según se informó, no será necesario realizar inscripción previa.

La Fiesta de la Torta Argentina se consolidó en los últimos años como uno de los eventos más importantes del calendario turístico bonaerense, con visitantes que llegan desde distintos puntos de la provincia y del país para disfrutar de la gastronomía, los espectáculos y las propuestas culturales de la ciudad.

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