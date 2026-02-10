Antorchada de guardavidas en Nueva Atlantis

El guardavidas Juan Gabin compartió en Radio Noticias los detalles de la reciente antorchada realizada en Nueva Atlantis, un evento que destacó por el fuerte sentido de comunidad y la participación de compañeros de otras localidades como Mar de Ajó y Costa del Este.

La jornada comenzó con una demostración de salvamento deportivo, donde los guardavidas mostraron su destreza en el mar utilizando sogas y simulando un rescate a alta velocidad, lo que generó una gran repercusión y asombro entre el público presente en la playa.

La parte más ceremonial del evento consistió en el encendido de un fogón central, desde donde los guardavidas prendieron sus antorchas para ingresar al mar en columna y formar una ronda en el agua al ritmo de sus silbatos. Gabin resaltó que, tras la ceremonia, se vivió un momento de encuentro con música y baile, asegurándose de dejar la playa impecable al finalizar la noche.

Asimismo, invitó a la comunidad a participar de la próxima antorchada que se llevará a cabo el 14 de febrero en el centro de Mar de Ajó, continuando con este ciclo de festejos que une al sector de seguridad en playa.

