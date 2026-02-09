Madariaga | Conducía con un menor en brazos y agredió a agentes de Seguridad Vial

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, que conduce Martín Marinucci, intervino ante un grave episodio de imprudencia vial registrado sobre la Ruta Provincial N°56, a la altura de General Madariaga, donde un conductor circulaba con una menor de edad en brazos y luego agredió al personal de Seguridad Vial durante el procedimiento de fiscalización.

El hecho se produjo en el marco del Operativo de Sol a Sol, mientras agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial realizaban una recorrida preventiva y detectaron una combi Mercedes Benz que era conducida por un hombre de Moreno que llevaba un bebé sentado sobre su falda, una conducta que representa un alto riesgo para la integridad de la menor, del propio conductor y de terceros.

Tras detener el vehículo en la banquina, el personal procedió a labrar el acta de infracción correspondiente por transportar a un menor sin los sistemas de retención infantil obligatorios. Durante el procedimiento, el conductor y su acompañante comenzaron a agredir verbalmente a los agentes y a golpear el móvil oficial, obligando al personal a resguardarse.

La situación se agravó cuando el conductor volvió a subir al vehículo e intentó avanzar contra la camioneta de Seguridad Vial. Ante este escenario, se solicitó apoyo policial y el agresor fue aprehendido por resistencia a la autoridad, quedando a disposición de las actuaciones judiciales correspondientes.

El procedimiento quedó íntegramente registrado por las cámaras instaladas en los móviles de Seguridad Vial, un sistema de tecnología y transparencia incorporado por el Ministerio de Transporte para fortalecer las tareas de fiscalización en rutas y autopistas bonaerenses. Esta herramienta permite respaldar cada intervención, proteger tanto a las y los agentes como a los ciudadanos, mejorar la calidad de los controles y aportar evidencia objetiva ante situaciones de conflicto o hechos ilícitos en la vía pública.

La incorporación de este sistema forma parte de un proceso de modernización del Estado que apunta a garantizar procedimientos claros, auditables y transparentes, en un área sensible como el control vial, donde la confianza pública resulta clave.

De esta manera, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires reafirma una política integral de prevención, control y transparencia en las rutas bonaerenses, con especial énfasis en el cuidado de las infancias, la incorporación de tecnología y la erradicación de conductas temerarias que ponen en riesgo la vida propia y de terceros.

