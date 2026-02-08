Axel Kicillof se reunió con representantes de distintos sectores productivos en Patagones

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó en el municipio de Patagones una reunión con representantes de la industria y diferentes sectores productivos de la región. Fue en el polideportivo municipal junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y el intendente local, Ricardo Marino.

En ese marco, Kicillof indicó: “Atravesamos una situación económica muy compleja en la cual, después de dos años, la actividad y los salarios siguen planchados. Si algo tenemos en claro es que el modelo de país del Gobierno nacional no es federal ni productivo y no le sirve al comercio ni al turismo”.

“En la Argentina cerraron 20 mil empresas, se perdieron 270 mil puestos de trabajo y bajó el consumo casi 30 puntos. Si siguen con las políticas de tarifazos y de importaciones abiertas, sólo tendremos una economía de bienes primarios, sin mercado interno y sin trabajo nacional: eso es lo que está en discusión en este momento”, expresó el Gobernador y añadió: “En este contexto tan adverso, seguimos poniendo a disposición todos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para apuntalar al sector productivo y mejorar la vida de las y los bonaerenses: tenemos el mandato de gobernar para el pueblo y no para los grandes millonarios del mundo”.

Del encuentro participaron más de 250 representantes del turismo, la industria, el comercio y otras ramas de la actividad productiva regional para analizar el impacto de las medidas económicas del Gobierno nacional.

«Las mesas productivas se enmarcan en una política de diálogo permanente que llevamos adelante junto al Gobernador con los diferentes actores y referentes de los sectores productivos en cada rincón de la Provincia», señaló Costa y agregó: «Estos encuentros nos permiten ir siguiendo las necesidades y diagnósticos de cada sector y definir de qué manera el Estado provincial puede contribuir a impulsar la actividad económica y generar producción y trabajo, algo que es central en la gestión de Axel».

Por su parte, el intendente Marino expresó: “Patagones, como todos los municipios del interior, ha sido olvidado por un Gobierno nacional que decidió paralizar todas las obras. Por eso aquí todos los presentes reconocemos el enorme esfuerzo que hacen el Gobernador y las autoridades de la provincia de Buenos Aires para reactivar los proyectos y dar respuestas a los problemas que están atravesando nuestros vecinos y vecinas”.

Inauguración y recorrida por obras de infraestructura

Durante la jornada, Kicillof y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, inauguraron el nuevo edificio del Jardín de Infantes N°910. El establecimiento responde a una necesidad histórica de la comunidad y cuenta con tres aulas con baños incorporados, cocina, SUM y patio.

“La educación inicial es la única parte de la trayectoria educativa que no se puede reponer en otra etapa de la vida: para la provincia de Buenos Aires esta inauguración es un motivo de orgullo y de felicidad porque representa una apuesta al futuro y a las oportunidades de nuestros niños y niñas”, sostuvo Terigi durante el acto.

Por su parte, Kicillof destacó: “Estamos inaugurando el edificio escolar número 296 de nuestra gestión: aunque a Milei no le guste y nos ataque, nosotros vamos a seguir por este camino porque creemos que la educación pública, gratuita y de calidad es un derecho irrenunciable de todos los y las bonaerenses”.

Asimismo, el Gobernador visitó el nuevo Acceso Irigoyen y las obras de revalorización del Muelle Mihanovich, que preservan este sitio histórico para el desarrollo turístico y cultural de la ciudad. Finalmente, recorrió los avances de la nueva planta depuradora de líquidos cloacales que, a través de una inversión de $11.568 millones, fue reactivada tras su paralización por decisión del Gobierno nacional.

