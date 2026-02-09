9 de febrero de 2026

Seguridad Vial | Continúa el trabajo de prevención y las actividades de concientización en el distrito

En el marco de una serie de acciones orientadas a la seguridad y la inclusión vial, se llevó adelante un nuevo operativo de entrega de Pases Libres Multimodales por parte del Ministerio de Transporte de la Provincia, que fue acompañado por laMunicipalidad de La Costa con una jornada lúdica y recreativa, la que enseñó sobre sobre normas y cuidados de tránsito a los más pequeños.

La jornada tuvo lugar en el Parador Municipal de Santa Teresita donde personas con discapacidad pudieron gestionar, recibir los pases para el transporte público gratuito, donde niños y niñas se divirtieron y aprendieron sobre educación vial a través de juegos y propuestas de“Guardianes de la Seguridad Vial”, una iniciativa local del área de Tránsito.

