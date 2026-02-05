Se reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad: habrá un nuevo régimen de pensiones con cambios en acceso, controles y compatibilidad.

El Gobierno nacional reglamentó la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) y puso en marcha un nuevo régimen de pensiones no contributivas para personas con discapacidad. La medida fue oficializada mediante el Decreto 84/2026, publicado en el Boletín Oficial.

Esto ocurre luego de que la Justicia obligara al Ejecutivo a aplicar la ley que estaba sancionada pero sin implementación efectiva.

Principales cambios

Se crea una nueva pensión no contributiva por discapacidad , con reglas claras para saber quiénes pueden recibirla.

, con reglas claras para saber quiénes pueden recibirla. Las pensiones actuales serán reconvertidas automáticamente a este nuevo sistema.

a este nuevo sistema. Se establecen nuevos criterios de acceso , control y compatibilidad con otros ingresos (por ejemplo, si una persona trabaja o cobra otra ayuda).

, control y compatibilidad con otros ingresos (por ejemplo, si una persona trabaja o cobra otra ayuda). Se asegura la participación del Consejo Federal de Discapacidad , que deberá ser consultado para aplicar estos cambios.

, que deberá ser consultado para aplicar estos cambios. Todo el sistema pasa a ser coordinado por la Secretaría Nacional de Discapacidad, que ahora depende del Ministerio de Salud.

¿Qué pasaba antes?

Aunque la ley ya había sido votada y promulgada, el Gobierno no la había implementado porque argumentaba que no había presupuesto.

Un fallo judicial reciente ordenó que la ley se aplique, lo que llevó a esta reglamentación.

¿Qué dicen las organizaciones?

Hasta ahora, no hubo declaraciones oficiales de entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad sobre esta reglamentación.

Durante el año pasado, muchas de estas organizaciones habían reclamado que se ponga en marcha la ley y se eviten recortes en las prestaciones.

Chequeado tiene un resumen claro de esos reclamos.

Compartir