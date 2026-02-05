Bastián Jerez, el niño herido en Pinamar, despertó del coma y reconoció a sus padres tras semanas en terapia intensiva. Su estado sigue delicado.

Bastián Jerez, el niño de 8 años que permanecía en coma tras un grave accidente en los médanos de La Frontera, en Pinamar, despertó y logró reconocer a sus padres, según informaron fuentes familiares.

El hecho ocurrió el pasado 12 de enero, cuando un vehículo UTV chocó de frente con una camioneta en una zona de médanos. Como consecuencia, Bastián sufrió múltiples lesiones, entre ellas un traumatismo de cráneo severo, y fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil “Don Victorio Tetamanti” de Mar del Plata, donde permanece internado.

La noticia fue comunicada por su madre, Macarena Collantes, a través de redes sociales. Allí relató el momento en el que su hijo abrió los ojos y comenzó a interactuar con su entorno. “Gracias, Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y fortaleza. Nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”, publicó.

Desde su internación, el niño fue sometido a siete intervenciones quirúrgicas, la última de ellas relacionada con la colocación de una válvula para drenar líquido cefalorraquídeo. Si bien su respuesta neurológica representa un avance importante, el estado general de salud sigue siendo delicado, según indicaron los profesionales médicos.

La evolución de Bastián Jerez continuará siendo evaluada en los próximos días. Mientras tanto, su caso generó amplia repercusión en redes sociales y medios nacionales, y reavivó el debate sobre la seguridad en las zonas de médanos, donde la circulación de vehículos está regulada por normativas municipales.

