Alerta por el gas | El Gobierno Nacional busca derogar el subsidio de «Zona Fría»

Un nuevo proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso vuelve a poner en jaque el beneficio de la Zona Fría, un régimen que permite descuentos significativos en las tarifas de gas para usuarios de regiones con climas adversos. En diálogo con Radio Noticias, el Dr. Leandro Alonso, abogado y referente local, explicó que este nuevo intento busca restringir el subsidio casi exclusivamente a la Patagonia, dejando fuera a la provincia de Buenos Aires y otras regiones que hoy cuentan con el beneficio.

Según detalló Alonso, la propuesta del gobierno pretende retrotraer el esquema a la situación previa a 2021, manteniendo el subsidio solo en un sector «muy focalizado» de la población (hogares con ingresos bajísimos, excombatientes de Malvinas o personas con discapacidad que realicen trámites específicos), mientras que el resto de los usuarios pasaría a pagar la tarifa completa.

El abogado calificó esta medida como «directamente inviable» para muchos vecinos, dado que las necesidades calóricas en nuestra zona son comparables a las del sur debido a factores como el viento y la humedad.

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