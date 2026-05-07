La interna radical al rojo | Leandro Alonso prioriza la unidad ante la profundización de la crisis nacional

En un contexto de fuerte incertidumbre económica, el Dr. Leandro Alonso, abogado y referente de la UCR en el Partido de La Costa, analizó la realidad del partido a nivel local. En comunicación con Radio Noticias, Alonso fue tajante al señalar que «reina el silencio» porque no hay ánimo de competencia interna mientras la sociedad atraviesa uno de sus peores momentos desde el 2001.

El dirigente radical argumentó que realizar una interna partidaria hoy sería «una locura» y una falta de respeto hacia el afiliado y el vecino que sufre problemas urgentes.

Alonso enumeró factores críticos como el desempleo, ejemplificado en la masiva demanda por pocos puestos de trabajo.

Ante este panorama, sostuvo que la prioridad absoluta debe ser trabajar en la unidad y enfocarse en los problemas reales de la comunidad.

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