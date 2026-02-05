Campus de Básquet con el «Negro» Acosta en San Bernardo

Jorge Medina, integrante de la comisión de la Asociación de Fomento San Bernardo, anunció en Radio Noticias la realización de un campus de básquet de alto nivel dictado por el reconocido exjugador Sebastián «Negro» Acosta.

El evento se llevará a cabo los días viernes 6 y sábado 7 de febrero en las instalaciones del club, ubicadas en La Rioja 2740 (entre Garay y Avenida San Bernardo), bajo una modalidad de doble jornada para aprovechar al máximo la experiencia del profesional.

La propuesta está dirigida a una amplia franja de edades, convocando a chicos y jóvenes desde los 7 hasta los 20 años, quienes trabajarán en grupos diferenciados según su nivel y categoría.

Medina destacó que esta iniciativa forma parte de las actividades de verano del club, que incluyen los tradicionales «picaditos» donde los deportistas locales tienen la oportunidad de compartir cancha con profesionales que visitan la zona durante sus vacaciones.

Durante el campus, los profesores de la institución también participarán activamente, colaborando con Acosta para incorporar nuevas metodologías de entrenamiento profesional al básquet local.

Los interesados pueden acercarse a la sede del club para obtener más detalles sobre la inscripción y los horarios específicos de cada jornada de entrenamiento.

