Interna en la UCR | Entre la unidad institucional y el reclamo de una apertura mayor

El radicalismo se encuentra en un momento de definiciones de cara a sus elecciones internas. En el aire de Radio Noticias, dos referentes del partido, Yamila Coppola (Presidenta de la UCR local) y Germán Jardón, expusieron sus miradas sobre el camino que debe tomar el centenario partido en el actual contexto social.

Yamila Coppola: «La unidad fortalece al partido»

La presidenta del comité local defendió la búsqueda de una lista de unidad. Si bien reconoció que el radicalismo es históricamente «internista» por su esencia dialoguista, sostuvo que el momento social y político actual no es propicio para someter a la gente a una votación que genera desgaste.

Puntos clave: Celebra la posibilidad de unidad como una muestra de capacidad para ponerse de acuerdo entre diferentes opiniones. Considera que las alianzas son decisiones institucionales de nivel nacional que deben acompañarse, aunque prefiere la identidad propia de los comités. Coincide con Leandro Alonso en que no es el clima social adecuado para una disputa interna.



Los detalles en el video:

Germán Jardón: «Hay que mirar más allá del ombligo radical»

Por su parte, Germán Jardón coincidió en que no es momento de «molestar al vecino» con una interna partidaria debido a la crisis económica, pero lanzó fuertes críticas a la conducción actual. Propuso una apertura mucho más agresiva hacia otros sectores políticos.

Puntos clave: Cuestiona la «autoridad moral» de la actual conducción y acusa un encierro del partido en un espacio muy reducido. Propone armar un frente amplio que incluya radicales, peronistas no oficialistas, independientes e incluso seguidores de Milei. Postula a Marcos «Cotoco» García como la figura con mayor capacidad de liderazgo y conducción para encabezar este proceso de cambio frente al gobierno municipal.



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