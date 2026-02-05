Dolores se prepara para el Carnaval del Sol 2026

El Secretario de Juventud de Dolores, Juan Pablo Rocha, brindó detalles en Radio Noticias sobre la séptima edición del Carnaval del Sol, que comenzará oficialmente este viernes 6 de febrero a las 21:30 horas.

El cronograma incluye un primer fin de semana de desfiles (viernes 6, sábado 7 y domingo 8, este último con entrada gratuita) y una segunda etapa que inicia el jueves 12 con el «Carnaval Tradicional».

Las tres comparsas principales —Sayen, Kuyen y Shake Shenu— mostrarán el trabajo artesanal de todo un año, culminando el lunes 16 con el cierre a cargo de la banda Los Totoras y la elección de la reina el sábado 14.

Rocha invitó a los turistas a disfrutar de una experiencia completa en Dolores, recomendando visitar las termas, los museos locales y el corredor gastronómico de la Ruta 63 antes de asistir al corsódromo. Asimismo, hizo especial hincapié en que está prohibido el uso de espuma (nieve) durante las noches del Carnaval del Sol para proteger los costosos trajes y plumas de los integrantes, una medida esencial para preservar la calidad del espectáculo.

El funcionario destacó que este evento es fruto de un gran trabajo en equipo entre el municipio, los clubes y los voluntarios, consolidando a Dolores como un referente regional de los festejos de carnaval.

Más detalles en el video:

Compartir