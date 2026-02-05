El Ballet Municipal presenta la gala «Por vos, Argentina» en Mar de Ajó

El director del Ballet Municipal de La Costa, Julio Medina, anunció en Radio Noticias la realización de la gala «Por vos, Argentina», un espectáculo de jerarquía internacional que representó al distrito en México durante el 2025. La compañía, que este año celebra sus 28 años de trayectoria, está integrada totalmente por jóvenes talentos locales que han compartido escenario con grandes figuras de la danza como Julio Bocca y Eleonora Cassano, además de haber protagonizado aperturas en el prestigioso Festival de Cosquín.

Medina destacó el orgullo de presentar un producto artístico 100% costero que refleja la identidad y el esfuerzo de la comunidad.

Las funciones se llevarán a cabo con entrada libre y gratuita este sábado 7 de febrero y el domingo 15 de febrero a las 21:30 horas en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó. Debido a que el ingreso es por estricto orden de llegada y que la primera función de la temporada estuvo colmada, el director recomendó al público asistir con al menos una hora de anticipación para asegurar su lugar. Es una oportunidad única para que residentes y turistas disfruten de una puesta en escena de nivel profesional sin costo alguno en uno de los centros culturales más importantes de la zona sur del Partido de La Costa.

