Un adolescente resultó gravemente herido en Pinamar y la causa cambió tras la confesión de un amigo que quedó detenido.

Un caso que en principio se investigaba como un ataque en grupo en Pinamar dio un giro notable tras nuevas declaraciones y medidas judiciales. Lo que se había denunciado como una agresión colectiva terminó con un amigo de la víctima detenido por el hecho.

El episodio ocurrió en las primeras horas de la madrugada en el estacionamiento del muelle de esa ciudad balnearia, cuando un adolescente de 17 años, identificado como Thiago, fue llevado al hospital con lesiones graves en la cabeza. Las autoridades sanitarias lo trasladaron a un centro de mayor complejidad debido a la gravedad del cuadro clínico.

La investigación inicial consideraba que el joven había sido golpeado por un grupo de varias personas. Sin embargo, luego de revisar registros de cámaras de seguridad y recibir nuevas declaraciones, la fiscalía a cargo del caso evaluó otra hipótesis.

Según lo declarado ante la Justicia por uno de los acompañantes de la víctima, no hubo un ataque colectivo sino un altercado en el que “estaban jugando de manos” y uno de los amigos reaccionó de manera violenta. Ante la fiscal, ese joven admitió haber sido quien propinó el golpe que provocó la lesión en la cabeza y quedó detenido.

En los próximos días, fuentes judiciales esperan avanzar con las pericias complementarias y las declaraciones de los testigos para completar el análisis de lo ocurrido. El caso continúa en instrucción mientras la familia acompaña la evolución de Thiago.

Compartir