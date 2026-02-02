Mar del Plata | Se detectó a un conductor con licencia trucha y drogas para vender

En Mar del Plata, en el marco del Operativo de Sol a Sol, el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci, detuvo un auto que circulaba de forma riesgosa y descubrió que el conductor de 48 años, oriundo de Ramos Mejía, manejaba bajo el efecto de sustancias nocivas y tenía la licencia apócrifa.

Los agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial junto con AUBASA, la Policía de Seguridad Vial y la Dirección Cinotecnia de la Policía Bonaerense detectaron en la Autovía 2, Km 400, una conducta sospechosa del automovilista y avanzaron con las actuaciones correspondientes. Así, se secuestraron una cantidad de drogas fraccionadas para la comercialización y el registro de conducir adulterado.

Tras confirmarse las infracciones a la ley de estupefacientes y la Ley de Tránsito 13.927, el Ministerio de Transporte avanzó con la inhabilitación preventiva de la licencia, una medida administrativa que se aplica en casos de extrema gravedad vinculados a la conducción bajo los efectos del alcohol o de sustancias ilegales.

El hecho fue registrado por las cámaras 4K Full HD internas y externas de los vehículos oficiales y cámaras corporales que usan los agentes provinciales con transmisión en vivo al Centro de Monitoreo Vial (MOVI) del Ministerio de Transporte. De esta forma, se garantiza la transparencia en el procedimiento, mejorando la calidad de las intervenciones y aportando evidencia ante eventuales ilícitos.

Compartir