Salud | Preocupación por el hantavirus en la Provincia de Buenos Aires

El Dr. Hernán Martin (Mat. 96571) brindó una entrevista a Radio Noticias para explicar la preocupante situación del hantavirus en la provincia de Buenos Aires, tras confirmarse casos fatales en localidades como General Belgrano. El profesional detalló que esta enfermedad es una zoonosis transmitida por roedores silvestres que eliminan el virus a través de sus heces, orina y saliva.

El contagio al ser humano ocurre principalmente por la inhalación de partículas contaminadas en ambientes cerrados o con poco movimiento de aire, manifestándose inicialmente con fiebre y dolores musculares que pueden derivar en un cuadro cardiopulmonar grave en pocas horas.

Ante la falta de una vacuna, el Dr. Martin enfatizó que la prevención es la herramienta más eficaz, recomendando mantener el césped corto alrededor de las viviendas y ventilar profundamente galpones o casas que hayan estado cerradas antes de entrar a limpiar.

La limpieza debe realizarse siempre con una solución de agua y lavandina para inactivar el virus, evitando el uso de escobas que puedan levantar polvo contaminado. Asimismo, advirtió que si se encuentra un roedor muerto, no debe manipularse de forma directa: se debe rociar con lavandina, utilizar guantes y enterrarlo a más de 30 centímetros de profundidad para evitar riesgos adicionales a la población.

Los detalles:

