29 de enero de 2026

Mar de Ajó | Las presentaciones del Ballet Municipal de La Costa continuarán en febrero

El Ballet Municipal de La Costa continúa con su agenda cultural abierta a la comunidad costera y a quienes visitan el distrito durante el verano. La propuesta central es la gala “Por vos, Argentina”, un espectáculo que reúne danzas tradicionales y proyecciones escénicas de alto nivel artístico.

Las funciones, con entrada libre y gratuita, ya se llevaron adelante en enero, y en febrero continuarán en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, ubicado en Hipólito Yrigoyen 541. Las galas serán el sábado 7 y el domingo 15 de febrero, desde las 21.30.

Además de las funciones, el Ballet de La Costa ofrece ensayos abiertos al público, que se desarrollan martes y jueves, de 18.00 a 22.00, brindando la posibilidad de acercarse al proceso creativo y al trabajo cotidiano de la compañía.

