28 de enero de 2026

Cierre de temporada para las Escuelas Abiertas de Verano en el Partido de La Costa

27 segundos atrás 0

La coordinadora distrital, Gisela Aguirre, realizó un balance sumamente positivo sobre la edición actual de las Escuelas Abiertas de Verano, destacando el incremento en la matrícula y la activa participación de las familias en las 13 sedes distribuidas por todo el distrito.

Aguirre anunció que los cierres se realizarán por zonas: este jueves, de 9:00 a 12:00 horas, la Zona Norte tendrá su evento en el vivero municipal, mientras que la Zona Centro se concentrará en la Plaza de los Bomberos de Santa Teresita. Finalmente, la Zona Sur llevará a cabo su jornada de clausura el viernes 30 de enero de forma individual en cada una de sus sedes escolares.

Las jornadas de cierre consistirán en actividades recreativas y deportivas, acompañadas por un evento artístico. Aguirre concluyó expresando su satisfacción por el acompañamiento constante de la comunidad y el éxito de esta propuesta que combina contención, alimentación y esparcimiento durante el receso estival

Dale play:

Compartir

Más historias

NICO

Nico Bron | «No esperábamos tener este nivel de repercusión»

3 horas atrás 0
image - 2026-01-28T083417.893

Julen Katzy, protagonista de “Valle Salvaje”, se volvió viral al trabajar en un balneario de San Clemente del Tuyú

9 horas atrás 0
lobo aviar

Recordatorio | Los pasos a seguir ante la presencia de fauna marina en las playas

11 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

escuelas de verano

Cierre de temporada para las Escuelas Abiertas de Verano en el Partido de La Costa

27 segundos atrás 0
NICO

Nico Bron | «No esperábamos tener este nivel de repercusión»

3 horas atrás 0
image - 2026-01-28T083417.893

Julen Katzy, protagonista de “Valle Salvaje”, se volvió viral al trabajar en un balneario de San Clemente del Tuyú

9 horas atrás 0
image - 2026-01-28T080832.487

Paraje Pavón: falleció Cristian Ruiz Vega tras el accidente vial del 15 de enero

10 horas atrás 0
lobo aviar

Recordatorio | Los pasos a seguir ante la presencia de fauna marina en las playas

11 horas atrás 0