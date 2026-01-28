Cierre de temporada para las Escuelas Abiertas de Verano en el Partido de La Costa

La coordinadora distrital, Gisela Aguirre, realizó un balance sumamente positivo sobre la edición actual de las Escuelas Abiertas de Verano, destacando el incremento en la matrícula y la activa participación de las familias en las 13 sedes distribuidas por todo el distrito.

Aguirre anunció que los cierres se realizarán por zonas: este jueves, de 9:00 a 12:00 horas, la Zona Norte tendrá su evento en el vivero municipal, mientras que la Zona Centro se concentrará en la Plaza de los Bomberos de Santa Teresita. Finalmente, la Zona Sur llevará a cabo su jornada de clausura el viernes 30 de enero de forma individual en cada una de sus sedes escolares.

Las jornadas de cierre consistirán en actividades recreativas y deportivas, acompañadas por un evento artístico. Aguirre concluyó expresando su satisfacción por el acompañamiento constante de la comunidad y el éxito de esta propuesta que combina contención, alimentación y esparcimiento durante el receso estival

