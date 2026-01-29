Axel Kicillof advirtió por caída del turismo y del consumo en la Provincia en la conferencia de Verano 2026 en San Pedro y anunció inversiones.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este miércoles durante la Conferencia de Verano 2026 en San Pedro que los datos oficiales del sector turístico y del consumo reflejan una situación económica delicada y en retroceso que, según su interpretación, tiene su origen en las políticas económicas del Gobierno nacional.

“Todos los indicadores de la temporada muestran exactamente lo mismo: estamos atravesando una crisis muy fuerte en la provincia y en todo el país”, sostuvo Kicillof ante representantes de diversos sectores productivos, intendentes y funcionarios. El gobernador señaló que, tras dialogar con actores de la cadena turística, el consenso es claro: hay una caída tanto en visitas, estadías y consumo en comparación con la temporada anterior.

Según cifras mencionadas durante la actividad, desde el 1º de diciembre de 2025 hasta la fecha la provincia recibió aproximadamente 5,2 millones de turistas, lo que representa una baja del 3,1% respecto a la temporada anterior, tendencia que se acentuó en enero con una caída del 5,2%.

Kicillof atribuyó ese retroceso principalmente a cambios en el consumo y en la distribución del ingreso, que, a su juicio, favorecen a una porción minoritaria de la población y complican el funcionamiento de sectores clave como el turismo, el comercio y la industria.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, acompañó el diagnóstico y remarcó que la situación implica menos días de vacaciones, menos gasto promedio por visitante y cierres de establecimientos hoteleros y servicios vinculados al turismo. También indicó que registros del Banco Provincia muestran una caída en el consumo general cercana al 24,6%, y una retracción del 40,1% en operaciones con Cuenta DNI en comparación con 2024.

Kicillof destacó que, a pesar del contexto, la Provincia trabaja junto a municipios y al sector privado para sostener la actividad turística y encarar la temporada con apoyo a emprendedores y trabajadores locales. En ese marco, anunció inversiones para ampliar la infraestructura energética en San Pedro y recorrió obras de vivienda y mejoras viales en la zona.

La conferencia también incluyó participación de autoridades locales como el intendente Cecilio Salazar, quien manifestó que la situación económica provincial refleja un escenario de “abandono” por parte del Gobierno nacional hacia buena parte de los bonaerenses

