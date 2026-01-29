29 de enero de 2026

Kicillof advirtió por la crisis del turismo y el consumo en la Provincia en conferencia de Verano 2026

3 horas atrás 0

Axel Kicillof advirtió por caída del turismo y del consumo en la Provincia en la conferencia de Verano 2026 en San Pedro y anunció inversiones.

Compartir

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó este miércoles durante la Conferencia de Verano 2026 en San Pedro que los datos oficiales del sector turístico y del consumo reflejan una situación económica delicada y en retroceso que, según su interpretación, tiene su origen en las políticas económicas del Gobierno nacional.

Todos los indicadores de la temporada muestran exactamente lo mismo: estamos atravesando una crisis muy fuerte en la provincia y en todo el país”, sostuvo Kicillof ante representantes de diversos sectores productivos, intendentes y funcionarios. El gobernador señaló que, tras dialogar con actores de la cadena turística, el consenso es claro: hay una caída tanto en visitas, estadías y consumo en comparación con la temporada anterior.

Según cifras mencionadas durante la actividad, desde el 1º de diciembre de 2025 hasta la fecha la provincia recibió aproximadamente 5,2 millones de turistas, lo que representa una baja del 3,1% respecto a la temporada anterior, tendencia que se acentuó en enero con una caída del 5,2%.

Kicillof atribuyó ese retroceso principalmente a cambios en el consumo y en la distribución del ingreso, que, a su juicio, favorecen a una porción minoritaria de la población y complican el funcionamiento de sectores clave como el turismo, el comercio y la industria.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, acompañó el diagnóstico y remarcó que la situación implica menos días de vacaciones, menos gasto promedio por visitante y cierres de establecimientos hoteleros y servicios vinculados al turismo. También indicó que registros del Banco Provincia muestran una caída en el consumo general cercana al 24,6%, y una retracción del 40,1% en operaciones con Cuenta DNI en comparación con 2024.

Kicillof destacó que, a pesar del contexto, la Provincia trabaja junto a municipios y al sector privado para sostener la actividad turística y encarar la temporada con apoyo a emprendedores y trabajadores locales. En ese marco, anunció inversiones para ampliar la infraestructura energética en San Pedro y recorrió obras de vivienda y mejoras viales en la zona.

La conferencia también incluyó participación de autoridades locales como el intendente Cecilio Salazar, quien manifestó que la situación económica provincial refleja un escenario de “abandono” por parte del Gobierno nacional hacia buena parte de los bonaerenses

Compartir

Más historias

ballet

Mar de Ajó | Las presentaciones del Ballet Municipal de La Costa continuarán en febrero

4 horas atrás 0
escuelas de verano

Cierre de temporada para las Escuelas Abiertas de Verano en el Partido de La Costa

17 horas atrás 0
NICO

Nico Bron | «No esperábamos tener este nivel de repercusión»

20 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

image - 2026-01-29T084213.897

Kicillof advirtió por la crisis del turismo y el consumo en la Provincia en conferencia de Verano 2026

3 horas atrás 0
ballet

Mar de Ajó | Las presentaciones del Ballet Municipal de La Costa continuarán en febrero

4 horas atrás 0
escuelas de verano

Cierre de temporada para las Escuelas Abiertas de Verano en el Partido de La Costa

17 horas atrás 0
NICO

Nico Bron | «No esperábamos tener este nivel de repercusión»

20 horas atrás 0
image - 2026-01-28T083417.893

Julen Katzy, protagonista de “Valle Salvaje”, se volvió viral al trabajar en un balneario de San Clemente del Tuyú

1 día atrás 0