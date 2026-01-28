Recordatorio | Los pasos a seguir ante la presencia de fauna marina en las playas

Durante los primeros días del verano se registraron en distintas localidades delPartido de La Costa la presencia de elefantes marinos descansando en la arena. Estas situaciones, que suelen generar sorpresa y acercamientos espontáneos, ponen en evidencia la necesidad de contar con información clara para evitar conductas que puedan alterar el comportamiento natural de los animales o poner en riesgo su salud y la de las personas.

La playa es un espacio compartido. Muchas especies marinas utilizan la costa de manera natural para descansar, reproducirse o realizar la muda de su pelaje, mientras que otras solo llegan a la orilla cuando están debilitadas, desorientadas o atraviesan algún problema de salud. Comprender esta diferencia es fundamental para actuar de manera adecuada.

En el caso de los lobos y elefantes marinos, especies habituales en la región, es normal que salgan a la playa para descansar. Si el animal se encuentra tranquilo, con buen estado corporal y sin signos visibles de lesiones, se recomienda mantener una distancia prudente, no tocarlo y evitar el acercamiento de mascotas.

En cambio, si presenta heridas, restos de plásticos o redes, se lo observa debilitado o está acompañado por una cría, es imprescindible dar aviso a un centro de rescate para que personal especializado realice el monitoreo correspondiente.

Asimismo, la presencia de pingüinos o cetáceos, como delfines, franciscanas o ballenas, en la playa debe considerarse siempre una señal de alerta. Estas especies no utilizan la arena como espacio habitual y suelen llegar a la costa cuando están enfermas, desorientadas o lesionadas. En estos casos, la intervención profesional es indispensable y no se debe intentar asistir al animal por cuenta propia.

Desde la Fundación Mundo Marino remarcan una indicación clave: no tocar ni molestar a los animales en ninguna circunstancia. El contacto humano genera estrés, que puede agravar cuadros de salud, provocar desórdenes térmicos o forzar al animal a regresar al mar en condiciones desfavorables.

Además, el acercamiento indebido incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades.

Ante un encuentro con fauna marina, se recomienda mantener distancia, alejar a las mascotas, no intentar alimentar ni mojar al animal y dar aviso inmediato a los canales correspondientes.

La protección de la fauna marina es una responsabilidad compartida y forma parte del cuidado integral del ambiente costero, que es tanto un espacio recreativo como un hábitat esencial para numerosas especies.

La Fundación Mundo Marino trabaja de manera articulada con organizaciones, guardavidas, Defensa Civil, Prefectura Naval y áreas ambientales municipales y provinciales, lo que permite una respuesta rápida y segura ante este tipo de situaciones.

El rol de la comunidad resulta clave: una ciudadanía informada contribuye a evitar intervenciones riesgosas y facilita el accionar de los equipos especializados.

Para realizar consultas o dar aviso ante la presencia de fauna marina en la playa, se puede contactar a la Fundación Mundo Marino al teléfono (02252) 43-0300 o al correo electrónico info@fundmundomarino.com.ar.

