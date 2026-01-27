28 de enero de 2026

Cavallini sobre el Tour de la Gratitud de Milei | «El presidente ha demostrado que va a donde tal vez la gente puede creer que las cosas no están bien»

22 horas atrás 0

Roxana Cavallini, titular de la ANSES de Santa Teresita compartió en Radio Noticias su experiencia tras participar en el «Tour de la Gratitud» del presidente Javier Milei en Mar del Plata.

Cavallini destacó el valor simbólico de que un mandatario recorra el país para agradecer el acompañamiento y la confianza de los ciudadanos, resaltando la ebullición y el respeto de cientos de personas que lo esperaron bajo la lluvia.

Respecto a la situación económica y el desarrollo de la temporada estival, la edil defendió las políticas nacionales y el desafío del presidente de presentarse en un destino turístico clave en este contexto.

Cavallini señaló que, si bien la situación es compleja, percibe una gran afluencia de gente y actividad comercial en las localidades costeras, sugiriendo que el sector turístico debe replantear sus ofertas más allá de la playa para atraer al visitante.

Los detalles:

