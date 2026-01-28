Cristian Ruiz Vega, de 21 años, falleció este martes tras ser atropellado en Paraje Pavón el 15 de enero. Estaba internado en Mar de Ajó.

Este martes por la tarde se confirmó el fallecimiento de Cristian Ruiz Vega, el joven de 21 años que había sido atropellado mientras circulaba en bicicleta por la avenida principal de Paraje Pavón, en el partido de General Lavalle.

El hecho ocurrió el pasado 15 de enero, cuando un vehículo que circulaba a alta velocidad perdió el control tras intentar una maniobra de sobrepaso e impactó contra Ruiz Vega, quien regresaba de trabajar. El siniestro se produjo entre la Garita 1 y la Garita 2, en una zona habitualmente transitada por ciclistas.

Desde entonces, Cristian permaneció internado en estado crítico en el Hospital de Mar de Ajó, con múltiples lesiones: traumatismo craneoencefálico grave, fracturas de costillas y daños severos en los pulmones. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, su estado no pudo revertirse y se confirmó su fallecimiento este 27 de enero a las 17:45 horas.

La información fue confirmada por fuentes cercanas a la familia y autoridades de la Secretaría de Salud del distrito. La noticia generó un profundo pesar en la comunidad de Pavón y zonas vecinas, donde el joven era muy querido.

Durante los días posteriores al accidente, vecinos y allegados realizaron marchas pacíficas en reclamo de justicia, pidiendo avances en la investigación y señalando que en el vehículo involucrado viajaban menores de edad al momento del hecho. La causa sigue en curso y permanece bajo investigación judicial.

Desde MdA Noticias acompañamos con respeto a la familia, amistades y seres queridos de Cristian Ruiz Vega en este momento de profundo dolor.

