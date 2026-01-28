Nico Bron | «No esperábamos tener este nivel de repercusión»

El periodista Nico Bron relató en Radio Noticias la curiosa historia de Julen Katzy, un actor español de 21 años protagonista de la serie «Valle Salvaje» (disponible en Netflix y RTVE), quien decidió dejar España tras finalizar sus grabaciones para instalarse en San Clemente del Tuyú. Actualmente, el joven actor lleva una vida alejada de las cámaras, trabajando como «carpero» en un balneario durante el día y como camarero en una pizzería local por las noches, realizando estas tareas a cambio de hospedaje y comida mientras disfruta de su estadía con amigos en la costa argentina

La entrevista, realizada originalmente para las pantallas de América TV y A24, cobró una relevancia nacional inmediata, siendo replicada por medios de gran alcance como Canal 13, TN y Telefe.

Bron destacó que la simpatía y humildad de Katzy permitieron una nota muy fluida que rápidamente se volvió viral, cumpliendo con creces el objetivo de visibilizar al Partido de La Costa en todo el país.

