El protagonista de “Valle Salvaje” (Netflix) trabaja en un balneario de San Clemente del Tuyú y un video viral superó 2 millones de reproducciones.

Un video viral que ya superó los 2 millones de reproducciones en redes sociales puso nuevamente en el centro de la escena a Julen Katzy, el actor español conocido por su participación en la serie Valle Salvaje, producida por Netflix. La nora fue compartida originalmente por América TV en un móvil en vivo y circuló en múltiples plataformas, generando gran repercusión en medios de todo el país y comentarios de usuarios de distintas edades.

Las imágenes muestran a Katzy trabajando en un balneario de San Clemente del Tuyú, en el Partido de La Costa, donde se lo ve armado carpas desde temprano por la mañana. La escena fue captada durante una recorrida del programa Arriba América y rápidamente se convirtió en tema de conversación en Twitter, Instagram y Facebook.

En el video, el actor relata con naturalidad su rutina y responde preguntas sobre su elección de pasar el verano en Argentina. “No vivo de gratis”, dice mientras describe las tareas que realiza en el balneario y, por las noches, como mozo en una pizzería local.

La historia fue replicada por diversos medios nacionales, quienes destacaron el contraste entre la fama televisiva y su elección de un verano cotidiano en la Costa Atlántica argentina. Según reseñas de prensa y sitios digitales, Katzy decidió instalarse en la zona tras una invitación de un amigo radicado en el lugar y está aprovechando la temporada para “vivir una experiencia diferente”, lejos del ambiente habitual de producción audiovisual.

En diálogo con el cronista, Nico Bron, el joven explicó que su presencia en el lugar no responde a una estrategia promocional, sino a una decisión personal: buscó una experiencia distinta a su carrera actoral y optó por trabajar en tareas sencillas, relaciones cotidianas y contacto directo con turistas y vecinos. “Prefiero la experiencia antes que el dinero”, expresó en una de sus respuestas.

📱 Repercusión en redes

El video se volvió viral rápidamente y fue compartido por miles de usuarios que destacaron la sinceridad y espontaneidad del actor, así como la contraste con la vida de celebridad. La publicación de América TV acumuló millones de reproducciones y numerosos comentarios de internautas argentinos y de otros países, muchos de ellos sorprendidos por ver al protagonista de una serie global trabajando en una actividad cotidiana.

La repercusión se extendió más allá de los medios locales y nacionales. Varios portales de entretenimiento internacional replicaron la historia en secciones de cultura pop y curiosidades, destacando el interés que generó la decisión del actor y la respuesta del público en redes sociales.

🧭 Entre fama y vida cotidiana

La historia de Julen Katzy en San Clemente del Tuyú mezcla la fascinación por las producciones globales de plataformas como Netflix con la vida cotidiana de destinos turísticos argentinos. Más allá de lo anecdótico, la historia generó diálogo sobre las expectativas de figuras públicas, la construcción de experiencias personales y la relación entre fama y realidad.

Mientras tanto, en la Costa Atlántica continúa su rutina veraniega: levantarse temprano, preparar la playa para los visitantes y compartir conversaciones con quienes se acercan a conocerlo no como una estrella, sino como alguien que eligió vivir el verano trabajando al lado de quienes lo visitan.

