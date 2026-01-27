27 de enero de 2026

Maxi Hartig presenta «Únicas», su nueva colección inspirada en la mujer

16 minutos atrás 0

El reconocido diseñador costero Maxi Hartig brindó una entrevista a Radio Noticias para presentar «Únicas», su nueva colección de verano inspirada en la esencia y singularidad de sus clientas. Con 18 años de trayectoria en el mundo de la moda, Hartig compartió su experiencia tras haber intentado expandir su marca en Brasil, un desafío que lo llevó a adaptar sus diseños a una cultura diferente antes de decidir regresar a sus raíces en el Partido de La Costa.

La propuesta actual se caracteriza por ser descontracturada y cómoda, ideal para el entorno de playa, con un fuerte protagonismo de las transparencias, los encajes y las prendas tejidas.

Durante la charla, el diseñador anunció que realizará un desfile este miércoles a las 18:00 horas en el balneario SEM de Costa del Este, con entrada libre y gratuita para todo el público.

Los detalles:

