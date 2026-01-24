Las ventas en supermercados bajaron casi 4% en noviembre y tuvieron su peor caída desde 2023

Las ventas ensupermercados bajaron un 2,8% en noviembre de 2025 en la comparación interanual y un 3,8% con respecto a octubre. También se registraron caídas en los autoservicios mayoristas y los centros de compras.

En noviembre de 2025, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 2,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-noviembre de 2025 presenta una variación positiva de 2,2% respecto a igual período de 2024, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El índice de la serie desestacionalizada muestra una disminución de 3,8% en noviembre respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,3% respecto al mes anterior.

En tanto, las ventas totales a precios corrientes para noviembre de 2025, relevadas en la Encuesta de Supermercados, sumaron 2.211.327,2 millones de pesos, lo que representa un incremento de 21,2% respecto al mismo mes del año anterior.

En las ventas totales a precios corrientes, durante noviembre de 2025, los grupos de artículos con los aumentos más significativos, según su variación interanual, fueron ‘Carnes’, con 48,3%; ‘Alimentos preparados y rotisería’, con 34,7%; ‘Otros’, con 31,4%; y ‘Panadería’, con 27,4%», señaló.

El organismo también se refirió a la cantidad de empleados en supermercados. El personal ocupado total, en noviembre de 2025, alcanzó los 98.083 asalariados, de los cuales 10.900 poseen cargos jerárquicos, lo que representa el 11,1% del total de ocupados. El 88,9% restante se compone de cajeros, administrativos y repositores, que suman un total de 87.183 ocupados.

Fuente Política Argentina

