25 de enero de 2026

Se realizarán jornadas de concientización vial y tramitación de pases multimodales en el distrito

El ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, junto a la dirección General de Transporte y la dirección de Tránsito de la Municipalidad de La Costa, llevará adelante jornadas de concientización vial y operativos de tramitación de pases multimodales para personas con discapacidad, destinadas a vecinos y visitantes del distrito.

La iniciativa “Modo Verano Seguro” contempla actividades recreativas y lúdicas, orientadas a que niñas y niños, jóvenes y adultos aprendan sobre seguridad vial de manera didáctica y participativa, promoviendo conductas responsables en la vía pública durante el período de vacaciones.

Además, durante las jornadas se realizará el trámite de pases multimodales para personas con discapacidad, garantizando el derecho a la movilidad y el acceso al transporte público en igualdad de condiciones.

La dirección de Tránsito desarrollará jornadas especiales destinadas a los más chicos, a través del programa “Guardianes de la Costa”, con juegos y dinámicas educativas que buscan generar conciencia temprana sobre el respeto de las normas viales y el cuidado propio y de los demás.

Asimismo, se brindarán charlas de concientización sobre seguridad vial, reforzando la prevención y el compromiso ciudadano.

Cronograma de operativos de pases multimodales y actividades de concientización:

📍

 San Clemente
• Fechas: 30 y 31 de enero, y 1 de febrero
• Lugar: Costanera entre 63 Norte y 63 Sur (Muelle)
• Horario: 18:00 a 21:00

📍

 Santa Teresita
• Fechas: 6, 7 y 8 de febrero
• Lugar: Costanera entre calles 39 y 40 (Carabela)
• Horario: 18:00 a 21:00

📍

 Mar de Ajó
• Fechas: 20, 21 y 22 de febrero
• Lugar: Costanera y Av. Libertador (Oficina de Turismo)
• Horario: 18:00 a 21:00

