Verano en Mar del Plata | Precios y testimonios desde Playa Grande

En un móvil en vivo para Radio Noticias, la cronista Natalia Duhalde recorrió la zona de Playa Grande en Mar del Plata para conocer la realidad de los turistas en esta temporada. Durante las entrevistas, se destacó una fuerte presencia de veraneantes provenientes de la provincia de Santa Fe, específicamente de localidades como Maciel y Armstrong. Los testimonios coincidieron en que, si bien los precios en gastronomía varían según el lugar, rubros como la indumentaria resultan más accesibles que en sus ciudades de origen, calificando el costo de vida en «La Feliz» como «normal» para el contexto actual.

El reporte también brindó datos sobre el consumo directo en la arena. Un vendedor de ensaladas de fruta informó que el precio de la unidad este verano es de 12.000 pesos, señalando que, aunque la venta es sostenida, la primera quincena del año anterior fue superior en términos de demanda. Natalia Duhalde concluyó el móvil resaltando el ambiente positivo en las playas y la tendencia de los turistas a realizar escapadas de entre cinco y siete días, aprovechando tanto las jornadas de sol como la oferta comercial de la ciudad.

Los detalles desde el móvil:

