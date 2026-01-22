22 de enero de 2026

El Ballet presenta una nueva función de “Por Vos Argentina” en Mar de Ajó

1 hora atrás 0

El Ballet Municipal de La Costa ofrecerá una nueva presentación en el marco de la temporada de verano con otra función de “Por Vos Argentina», este sábado, a las 21.30, en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, ubicado en Yrigoyen y Sacconi.

Cabe destacar que la propuesta escénica “Por Vos Argentina” fue la representación oficial de La Costa y del país en la gira desarrollada por doce distritos de México, en el marco del Festival Internacional “Bailando por el Mundo – Tultepec 2025”.

