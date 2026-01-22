El Ballet presenta una nueva función de “Por Vos Argentina” en Mar de Ajó
El Ballet Municipal de La Costa ofrecerá una nueva presentación en el marco de la temporada de verano con otra función de “Por Vos Argentina», este sábado, a las 21.30, en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, ubicado en Yrigoyen y Sacconi.
Cabe destacar que la propuesta escénica “Por Vos Argentina” fue la representación oficial de La Costa y del país en la gira desarrollada por doce distritos de México, en el marco del Festival Internacional “Bailando por el Mundo – Tultepec 2025”.