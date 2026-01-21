21 de enero de 2026

Columna Saludable en La Primera Mañana | Prevención y cuidados ante los golpe de calor

El Dr. Hernán Martin (Mat. 96571) brindó detalles en Radio Noticias sobre el golpe de calor, una situación clínica frecuente en verano donde la temperatura corporal excede los 39 o 40 grados. Los síntomas característicos incluyen sudoración excesiva, piel enrojecida, náuseas, vómitos, dolores de cabeza intensos y taquicardia.

El profesional advirtió que los grupos de mayor riesgo son los niños, los adultos mayores y aquellas personas con enfermedades crónicas, señalando que, en el caso de los ancianos, a veces el bienestar subjetivo no coincide con el estado orgánico, por lo que los cuidados deben ser rigurosos independientemente de cómo se sientan.

Para evitar estos cuadros, el médico enfatizó la importancia de una hidratación constante únicamente con agua, descartando el uso de bebidas alcohólicas o azucaradas que aceleran la deshidratación. Entre las recomendaciones principales, destacó el uso de ropa clara, protección solar —que debe reponerse cada dos o tres horas, gafas y el resguardo permanente a la sombra.

Un consejo fundamental brindado por el Dr. Martin fue no esperar a tener sed para beber agua, ya que la sed es un síntoma tardío de que al organismo ya le está faltando líquido.

Los detalles:

