Un análisis demográfico publicado por ENTRELÍNEAS.info muestra que en los últimos cinco años la mayoría de los municipios de la Quinta Sección Electoral bonaerense registraron una caída sostenida en los nacimientos y también en las defunciones, evidenciando un proceso de envejecimiento poblacional en la región. El informe se basa en datos del Registro Provincial de las Personas y fue difundido recientemente en el portal periodístico.

Según el estudio, en distritos con gran volumen de población como General Pueyrredón, los nacimientos descendieron de 7.123 en 2020 a 5.209 en 2025, mientras que las defunciones bajaron de 7.719 a 5.612 en ese mismo período. Estos descensos similares en ambos indicadores reflejan una reducción del crecimiento natural de la población.

Sin embargo, el Partido de La Costa aparece como una excepción notable dentro de esta tendencia general. Allí, los nacimientos pasaron de 993 en 2020 a 2.247 en 2025, lo que representa un incremento de más del 126 %, el mayor salto en la región. En paralelo, las defunciones en La Costa también disminuyeron, de 919 en 2022 a 762 en 2025, aunque a un ritmo menor que en otros distritos.

El informe de ENTRELÍNEAS.info destaca que, aunque la tendencia a nivel regional es la de un envejecimiento poblacional —con menos nacimientos y menos defunciones en una mayoría de municipios como Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita y Castelli—, La Costa rompe ese patrón con un crecimiento de nacimientos que puede contrarrestar parcialmente los efectos de la transformación demográfica.

En otros municipios más pequeños de la región, el proceso de envejecimiento poblacional se hace más visible en términos relativos, con una caída tanto en nacimientos como en el número general de residentes más jóvenes. En conjunto, estos cambios anticipan desafíos futuros en áreas como educación, salud y planificación de servicios públicos en el interior bonaerense.

La nota completa con el análisis de estos datos está publicada en ENTRELÍNEAS.info bajo el título “La región envejece: caen los nacimientos y las defunciones, pero La Costa es la excepción”.

