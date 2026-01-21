Degustación de vinos en Bouquet de Mar con la sommelier Carla Coll

La sommelier Carla Coll brindó detalles en Radio Noticias sobre la exclusiva degustación de la Bodega Sottano que se llevará a cabo este jueves a las 21:00 horas en Bouquet de Mar, en San Bernardo.

Durante el evento, se presentará la historia de esta bodega pionera de Luján de Cuyo, Mendoza, fundada en 1890, a través de un recorrido guiado por cuatro etiquetas seleccionadas: un Torrontés, un Malbec Reserva, un Cabernet Sauvignon y un Pinot Noir.

Durante la entrevista, la especialista enfatizó la importancia de la puntualidad para disfrutar de la experiencia completa y conocer las particularidades de cada varietal mientras se disfruta del entorno costero.

Además, Coll destacó su labor profesional no solo en eventos corporativos, sino también ofreciendo servicios personalizados para reuniones familiares y celebraciones particulares, invitando a todos los interesados a sumarse a esta propuesta que combina historia vitivinícola y buen momento.

Los detalles:

Compartir