21 de enero de 2026

Degustación de vinos en Bouquet de Mar con la sommelier Carla Coll

23 segundos atrás 0

La sommelier Carla Coll brindó detalles en Radio Noticias sobre la exclusiva degustación de la Bodega Sottano que se llevará a cabo este jueves a las 21:00 horas en Bouquet de Mar, en San Bernardo.

Durante el evento, se presentará la historia de esta bodega pionera de Luján de Cuyo, Mendoza, fundada en 1890, a través de un recorrido guiado por cuatro etiquetas seleccionadas: un Torrontés, un Malbec Reserva, un Cabernet Sauvignon y un Pinot Noir.

Durante la entrevista, la especialista enfatizó la importancia de la puntualidad para disfrutar de la experiencia completa y conocer las particularidades de cada varietal mientras se disfruta del entorno costero.

Además, Coll destacó su labor profesional no solo en eventos corporativos, sino también ofreciendo servicios personalizados para reuniones familiares y celebraciones particulares, invitando a todos los interesados a sumarse a esta propuesta que combina historia vitivinícola y buen momento.

Los detalles:

Compartir

Más historias

pinamar amarok

Pinamar | PBA suspendió la Licencia de Conducir de un adulto que ponía en riesgo a su familia y a terceros

9 horas atrás 0
judas

Cine gratuito en Mar de Ajó | Proyección de «El beso de Judas, película filmada en La Costa

20 horas atrás 0
arte

Verano | El arte local se luce con espectáculos a la gorra en distintos puntos del distrito

22 horas atrás 0

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

No te vayas sin leer

coll

Degustación de vinos en Bouquet de Mar con la sommelier Carla Coll

23 segundos atrás 0
pinamar amarok

Pinamar | PBA suspendió la Licencia de Conducir de un adulto que ponía en riesgo a su familia y a terceros

9 horas atrás 0
judas

Cine gratuito en Mar de Ajó | Proyección de «El beso de Judas, película filmada en La Costa

20 horas atrás 0
arte

Verano | El arte local se luce con espectáculos a la gorra en distintos puntos del distrito

22 horas atrás 0
postales

Taller itinerante de postales en Santa Teresita

1 día atrás 0