Verano | El arte local se luce con espectáculos a la gorra en distintos puntos del distrito

Pablo Parra, responsable del área de Inclusión Artística de La Costa, brindó detalles en Radio Noticias sobre una innovadora iniciativa para promover el arte callejero y local durante esta temporada. El funcionario destacó la implementación de un mapa digital interactivo y cartelería con códigos QR que permiten a los turistas localizar fácilmente a los artistas acreditados en cada zona, desde Nueva Atlantis hasta San Clemente.

A través de esta plataforma, el público puede conocer la oferta de disciplinas que incluye circo, magia, pintura y aerografía, facilitando el acceso a la información en un contexto de hipercomunicación.

La propuesta hace hincapié en el formato de espectáculos a la gorra, presentándose como una alternativa cultural de fácil accesibilidad y bajo costo para las familias en el marco de una temporada económicamente compleja.

Parra subrayó que el objetivo es acompañar tanto al turista como al artista local, brindando canales oficiales de difusión a través del portal de la municipalidad en lacosta.gob.ar/artistas.

