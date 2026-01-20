21 de enero de 2026

Cine gratuito en Mar de Ajó | Proyección de «El beso de Judas, película filmada en La Costa

El subsecretario de Cultura del Partido de La Costa, Martín O’Connor, anunció en Radio Noticias la proyección gratuita de la película «El beso de Judas», que se llevará a cabo mañana miércoles en Mar de Ajó. El film, que fue rodado en diversas locaciones del distrito, contará con la participación especial de su protagonista, Damián De Santo, y de su director, quienes estarán presentes para dialogar con el público y realizar un debate al finalizar la función.

Durante la entrevista, O’Connor destacó que esta producción independiente ha sido premiada en festivales internacionales como San Sebastián y en Holanda, además de haber cumplido ocho semanas en la cartelera de Buenos Aires.

