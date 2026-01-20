Taller itinerante de postales en Santa Teresita

La organizadora Silvana Castro brindó detalles en Radio Noticias sobre el «Taller itinerante de postales», una iniciativa impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Educación y el área de Derechos Humanos de La Costa, junto al programa Jóvenes y Memoria de la CPM y el Sitio de la Memoria de General Lavalle.

La actividad se llevará a cabo hoy, martes 20 de enero, a las 18:00 horas en el Parador Municipal de Santa Teresita (Costanera y calle 35), donde se invita a la comunidad a participar de forma gratuita y sin necesidad de llevar materiales previos

Durante la entrevista, Castro explicó que la dinámica del taller consiste en la creación de postales utilizando diversas técnicas como collage, sellos y colores para fomentar una reflexión colectiva sobre la memoria y la identidad.

Los trabajos realizados en estos encuentros itinerantes serán preservados para ser expuestos el próximo 24 de marzo en el Sitio de Memoria de General Lavalle, en el marco de las actividades por el 50º aniversario del último golpe de Estado en Argentina.

Los detalles:

