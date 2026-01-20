Nicolás Bron y Damián Pérez Etably fueron atacados con balas de gel mientras trabajaban en Pinamar. Amplio repudio a la agresión a la prensa.

Un hecho de violencia contra trabajadores de prensa generó repudio en distintos sectores este fin de semana, luego de que el periodista Nicolás Bron (@nicobronok) y el camarógrafo Damián Pérez Etably, del canal A24 (@A24com), fueran agredidos mientras realizaban una cobertura periodística en la zona de la frontera de Pinamar.

Ambos integrantes del equipo fueron atacados con disparos de balas de gel, presuntamente efectuados por personas jóvenes usuarios del lugar. El hecho ocurrió mientras se encontraban trabajando en exteriores y fue captado parcialmente por cámaras y teléfonos presentes en el lugar durante una transmisión en vivo.

“Nos tiraron directamente con balas de gel mientras estábamos trabajando. No hubo ningún tipo de advertencia”, relató Nicolás Bron a través de sus redes sociales, donde también compartió imágenes del momento posterior a la agresión.

Si bien los periodistas no sufrieron lesiones físicas, desde distintos sectores señalaron que se trata de un hecho grave no sólo por el posible daño, sino por su carácter intimidatorio y contrario a la libertad de prensa.

“La agresión representa una forma de intimidación que no se puede naturalizar. Atacar a trabajadores de prensa es atacar el derecho de la sociedad a informarse”, sostuvieron desde diversos colectivos de comunicación y entidades vinculadas a la defensa de los derechos humanos.

Desde el canal A24 y distintos referentes del ámbito periodístico manifestaron su solidaridad con los trabajadores agredidos y exigieron una pronta explicación por parte de las autoridades.

Mira la agresión aquí

