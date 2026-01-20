Disminuyó el tránsito hacia la Costa Atlántica en enero y la Provincia avanza con obras viales clave para mejorar los accesos durante la temporada turística.

Un informe de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) indica que durante la primera quincena de enero de 2026 circuló un 7,2 % menos de vehículos rumbo a la Costa Atlántica bonaerense en comparación con la misma etapa de 2025, lo que equivale a más de 100 000 autos menos en rutas como la Ruta 2 y la Autovía 2, según datos oficiales difundidos por Pablo Ceriani, gerente general de AUBASA. Este descenso en el tránsito es considerado un termómetro clave del movimiento turístico en la región.

“Menos autos en la ruta implica menos turismo, menos consumo y menos trabajo”, afirmó Ceriani, al interpretar la caída de vehículos como un indicador de menor llegada de visitantes a los principales destinos de la Costa Atlántica.

La menor afluencia de turistas también se refleja en otros registros preliminares que muestran una reducción del gasto en sectores como gastronomía, comercio y servicios vinculados al ocio, incluso en períodos tradicionalmente fuertes de la temporada.

En paralelo a estos datos de tránsito y turismo, la Provincia de Buenos Aires continúa con un ambicioso plan de obras viales en los principales accesos a la Costa Atlántica, con el objetivo de mejorar la conectividad, la seguridad vial y el flujo de vehículos durante la temporada alta.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, junto con la Dirección de Vialidad provincial y AUBASA, lleva adelante 14 obras viales estratégicas que abarcan 627,2 kilómetros en rutas clave como la Autovía 2, la Ruta Provincial 2, la Ruta Provincial 11, la Ruta Provincial 63 y la Ruta Provincial 74, además de la Autopista Buenos Aires–La Plata.

Los trabajos incluyen repavimentaciones, transformación de tramos en autovías, construcción de distribuidores y mejoras de señalización, con el objetivo de reducir tiempos de viaje y reforzar la seguridad vial en los accesos hacia los principales destinos turísticos bonaerenses.

El plan vial también prevé nuevas intervenciones en banquinas, retornos y vinculaciones que conectan zonas urbanas, corredores productivos y balnearios, buscando consolidar la infraestructura para la circulación de miles de vehículos que transitan estas rutas especialmente en la temporada de verano.

Desde la Provincia destacan que este paquete de obras forma parte de una política integral para fortalecer el desarrollo turístico y productivo de la región, aunque advierten que la mejora de la infraestructura debe convivir con la variación en la afluencia de visitantes registrada en este inicio de temporada.

