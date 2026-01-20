Inscripciones a subvenciones municipales para estudiantes de la Universidad Atlántida Argentina
Comenzó la recepción de documentación para estudiantes de laUniversidad Atlántida Argentina (UAA) que ingresen a la institución o que soliciten por primera vez la subvención municipal.
La presentación de la documentación deberá realizarse en la sede de la secretaría de Educación, ubicada en Calle 1 N° 8016 de Mar del Tuyú, los días lunes, miércoles y viernes, de 10.00 a 14.00.
Hay que llevar fotocopia del DNI, constancia de alumno regular o de matriculación, y analítico del nivel secundario o certificado de título en trámite.
Para mayor información comunicarse al mail: educacionybienestarestudiantil@gmail.com, o bien 2246-50-8670. También está disponible el Instagram: educacion.lacosta.
CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD Y LA UAA
A fines de diciembre de 2025, la Municipalidad de La Costa y la UAA renovaron el convenio de subvención para las cuotas de las carreras.
En esta oportunidad se informó que estos serán los beneficios para los ingresantes en 2026:
* BECADAS AL 75%
-Ingeniería en Informática
-Licenciatura en Informática
* BECADAS AL 50%
-Licenciatura en Administración
-Licenciatura en Turismo
-Arquitectura
-Licenciatura en Educación con Tecnologías
-Licenciatura en Educación Física
-Profesorado en Educación Física
-Licenciatura en Gestión y Evaluación Educativa
-Licenciatura en Pedagogía
-Tecnicatura Universitaria en Hotelería
* BECADAS AL 25%
-Abogacía
-Licenciatura en Psicología
-Contador Público
-Licenciatura en Gestión y Desarrollo Deportivo
Para mayor información y formulario online para gestionar la subvención se puede ingresar en https://lacosta.gob.ar/subvencion2025/