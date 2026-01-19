Campaña nacional de apoyo al equipo de trabajadores, familias y a la comunidad en general del Hospital Garrahan

La Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) lanzó una «campaña nacional de apoyo al equipo de salud y convocó a trabajadores, familias y a la comunidad en general» a «firmar un petitorio por la nulidad de sumarios disciplinarios iniciados contra personal del hospital que participó de las protestas durante 2025» cumpliendo la normativa sindical, por lo que denuncian que es “un nuevo ataque del Gobierno nacional al principal hospital pediátrico del país”.

Mediante un video en redes sociales acompañado de un formulario para firmar, la secretaria general de las y los profesionales y técnicos del Garrahan, licenciada Norma Lezana, señaló que, tras un “triunfo histórico” logrado en 2025, que incluyó un aumento salarial récord y un amplio respaldo social, “en 2026 el ataque al Hospital Garrahan continúa”.

Según indicó, el ministro de Salud nacional, Mario Lugones, y el interventor designado por el Gobierno de Javier Milei, Mariano Pirozzo, “no cumplen la Ley de Emergencia de Salud Pediátrica, no convocan a concursos para cubrir más de 300 cargos vacantes producto de renuncias ocurridas en los últimos dos años y mantienen un manejo oscuro de los recursos del hospital”.

“El objetivo es muy claro: achicar y privatizar el Hospital Garrahan”, advirtió Lezana desde la APyT, y sostuvo que, para avanzar en ese sentido, “buscan disciplinar a quienes defendimos al hospital durante 2025”, impulsando sumarios administrativos contra 44 trabajadores y trabajadoras.

En ese marco, el gremio remarcó además que el interventor Mariano Pirozzo fue designado “a dedo”, que no es pediatra, que no tiene experiencia en la salud pública y que es “conocido por despedir trabajadores”. También remarcaron que “en dos años nunca recibió al personal ni asistió a audiencias”, y que ahora pretende sancionar a referentes gremiales y trabajadores del hospital “con acusaciones absurdas para debilitar a todo el equipo de salud”.

Desde la APyT vincularon estas medidas con una reacción del Gobierno tras verse obligado a reconocer un aumento salarial del 61 por ciento, luego de un conflicto prolongado y masivo. “Tras forzar más de 300 renuncias y tener que reconocer ese aumento, ahora buscan revancha”, afirmaron.

La campaña incluye un formulario de adhesión pública en apoyo a los trabajadores y trabajadoras sumariados, y un llamado a mantener el estado de alerta y movilización. “Necesitamos nuevamente el apoyo de trabajadores, familias y de toda la sociedad. Seas o no del hospital, sumate a la campaña contra los sumarios truchos al equipo de salud por luchar”, convocaron.

Finalmente, desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Garrahan remarcaron: “Lugones y Pirozzo pasan. Los trabajadores y el Hospital Garrahan quedan”, y llamaron a defender al equipo de salud que hace posible el funcionamiento del hospital pediátrico de alta complejidad más importante del país.

