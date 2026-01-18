“Los Ilusionistas” se presenta los viernes de enero en Mar de Ajó, una propuesta de teatro independiente con entrada a la gorra y elenco regional.

Desde el viernes 23 de enero, el Espacio Multifuncional de Artistas Independientes de Mar de Ajó se convierte en el escenario de “Los Ilusionistas”, un espectáculo que celebra el poder transformador del teatro. La obra se presenta todos los viernes de enero a las 23 horas, en la sala de Lebensohn 50, con entrada a la gorra.

Dirigida por Alejandro Barratelli y con producción de Armando Producciones, la propuesta reúne a un elenco comprometido con el varieté como una forma de expresión libre, dinámica y humana.

“Los Ilusionistas propone un viaje poético donde el lenguaje teatral se mezcla con música, escenas dramáticas y monólogos. Es una estructura lúdica que emociona, hace reír y deja pensando”, señalan desde la producción.

Durante aproximadamente una hora, el público se sumerge en un espectáculo íntimo, donde cada artista ofrece cuerpo, voz y alma al servicio del escenario.

El elenco está integrado por Gabriela Marinsalta, Carlos Bron, Roxana Bergerot y Claudia Zappino, referentes del teatro independiente. “Cada escena es un acto de conexión con quien mira. Hay emoción, humor, crítica y mucha entrega artística”, destacan.

Esta iniciativa nace desde la Cooperativa de Trabajo Cultural Armando Producciones La Costa, que continúa fortaleciendo su tarea de promoción del teatro independiente en la región.

“Los Ilusionistas” se convierte así en una opción destacada dentro de la cartelera teatral de la Costa Atlántica este verano, ideal para quienes buscan propuestas escénicas auténticas y cercanas.

📅 Todos los viernes de enero – 23 hs

📍 Espacio Multifuncional de Artistas Independientes

📌 Lebensohn 50, Mar de Ajó

🎟️ Entrada a la gorra

Dirección: Alejandro Barratelli

Actúan: Gabriela Marinsalta, Carlos Bron, Roxana Bergerot y Claudia Zappino

Producción: Armando Producciones

📞 Contacto para prensa: 2257-683844

