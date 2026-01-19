Entró en vigencia el aumento de la Verificación Técnica Vehicular en la Provincia de Buenos Aires. El trámite ahora ronda los $97.000 para autos estándar.

Entró en vigencia el aumento en el precio de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la Provincia de Buenos Aires, con impacto directo en los costos que deben afrontar los conductores para verificar sus vehículos.

De acuerdo con lo informado oficialmente, la tarifa básica para un auto particular de hasta 2.500 kilos pasó de alrededor de $79.640 a $97.057,65, lo que representa un incremento de cerca del 21,8% respecto de la escala anterior. Para vehículos de mayor porte, la verificación ronda los $174.000 según la nueva tabla de valores.

La actualización de la tarifa se formalizó a través de la Resolución N° 369/2025, publicada en el boletín oficial de la provincia, y se implementó en todas las plantas verificadoras desde el 16 de enero de 2026.

La VTV es un control obligatorio que evalúa el estado mecánico general del vehículo y las emisiones de gases, requisito indispensable para poder circular sin infringir normas de tránsito. El trámite debe realizarse con turno previo y la nueva tarifa impacta en todos los tipos de vehículos según su peso y categoría.

Para gestionar un turno en el Partido de La Costa, los interesados pueden ingresar al sitio oficial de turnos de la Provincia: portal.vtv.gba.gob.ar y completar el registro con los datos del vehículo.

Condiciones y descuentos

Según la normativa vigente, quienes sean jubilados y/o pensionados con ingresos que no superen dos haberes mínimos jubilatorios tienen derecho a un descuento del 50%, aplicable una sola vez por año para un único vehículo con VTV vigente. Además, existen exenciones previstas para vehículos destinados a personas con discapacidad (según certificación correspondiente) y unidades de uso municipal o cuerpos de bomberos, que no abonan el trámite en determinados casos.

La actualización de la VTV se vincula a la variación del salario básico de operarios del sector mecánico y a ajustes semestrales previstos en el contrato de concesión del servicio, mecanismo que determina el valor final de la tarifa.

Tener la VTV al día no solo evita sanciones económicas y administrativas —como multas o retención del vehículo en controles de tránsito— sino que también forma parte de las políticas de seguridad vial y control ambiental.

