16 de enero de 2026

Villa Gesell | Se firmó la adjudicación para finalizar la Etapa I del Hospital Carlos Idaho

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y en articulación con el Ministerio de Salud, adjudicó la obra para finalizar la primera etapa del nuevo Hospital Subzonal Carlos Idaho Gesell, ubicado en la Avenida Circunvalación y Paseo 109 de la ciudad de Villa Gesell.

En ese sentido, la firma del acta de adjudicación estuvo a cargo del Gobernador Axel Kicillof; el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; el ministro de Salud, Nicolás Kreplak y el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, acompañados por la Vicegobernadora, Verónica Magario y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

“Esta gran infraestructura aliviará la demanda en el Hospital Municipal y mejorará el acceso a la salud pública con servicios de calidad” aseguró Katopodis.

Y concluyó: “Recuperar esta obra es recuperar un derecho, es cuidar a la comunidad y es reafirmar que el Estado tiene un rol central: garantizar salud para todos y todas”.

Las obras de la etapa 1 contemplan la finalización y puesta en funcionamiento de los servicios de la planta baja. Allí, se completarán las áreas de emergencia, guardia pediátrica y de adultos; acceso general; sector de diagnóstico y tratamiento; laboratorio; administración y hall técnico; entre otros.

A partir de una inversión estimada actualizada de $10.489 millones, el proyecto completo contempla ejecutar obras sobre una superficie total de 20.250 m², que incluye 7.250 m² construidos a intervenir y 13.000 m² de espacios exteriores.

El proyecto inicial, que comenzó a ejecutar el Municipio en 2019, financiado con fondos propios, alcanzó un avance físico del 30%, pero el incremento de los costos hizo necesario contar con un respaldo mayor. Por eso, en 2023 fue cedido al Gobierno Provincial para su finalización.

