Antorchada de los guardavidas de San Bernardo | Los detalles

A partir de las 21.00, la playa deSan Bernardo se iluminará con la tradicional antorchada de los guardavidas. El evento, organizado por el equipo de guardavidas de dicha localidad, se llevará a cabo en la bajada de Avenida San Bernardo, donde rescatistas, vecinos y turistas se unirán en un ritual nocturno que combina fuego y agua.

En una noche iluminada, los guardavidas ingresan al mar portando antorchas encendidas, creando una postal única y conmovedora que reconoce su labor diaria en la seguridad de los bañistas, a través del Operativo de Seguridad en Playa, que cada año despliega la Municipalidad de La Costa del 15 de noviembre al 15 de abril.

Esta actividad forma parte de las tradicionales antorchadas 2026 en el Partido de La Costa, que comenzaron el miércoles 14 de enero en Costa Azul y continúan este fin de semana con San Bernardo como protagonista.

Compartir