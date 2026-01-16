Guía para convivir con la fauna marina este verano

la llegada del verano, las playas de la costa argentina reciben a miles de visitantes. Ese movimiento habitual de enero y febrero trae consigo un fenómeno que crece año tras año: cada vez son más frecuentes los encuentros entre personas y animales marinos en la playa. Aunque muchas veces estos momentos generan sorpresa o ternura, también pueden poner en riesgo la salud de los animales y humanos, incluso cuando la intención de ayudar es buena.

En los primeros días de enero, un elefante marino que descansaba en la playa se vio obligado a regresar al mar de manera abrupta debido a la gran concentración de personas y al uso de pirotecnia durante los festejos de Año Nuevo. El episodio volvió a poner en evidencia cómo la presencia masiva, el ruido y la falta de información pueden alterar el comportamiento natural de estos animales y exponerlos a situaciones de estrés y riesgo.

En los últimos años, distintos hechos de alta exposición pública han contribuido a visibilizar esta problemática. La noticia de un delfín franciscana que fue sacado del agua , rodeado de curiosos causó conmoción nacional en el 2025. El caso hizo recordar un evento del 2016 que también tomó mucha notoriedad, donde otro delfín murió después de ser sacado del agua para sacarse fotos .

La playa es un espacio compartido: muchas especies marinas la utilizan de manera natural para descansar, reproducirse o mudar su pelaje, mientras que otras solo llegan a la arena cuando están debilitadas o atraviesan alguna afección.

Los lobos marinos y los elefantes marinos —pinnípedos que habitan nuestras costas— suelen salir a la arena para descansar, reproducirse o realizar la muda. Si el animal se ve saludable, con buen peso y tranquilo, lo mejor es dejarlo descansar y asegurarse de que las mascotas se mantengan alejadas.

En cambio, si el animal presenta alguna herida visible, restos de plástico o redes en su cuerpo, está acompañado de una cría o se lo nota debilitado o desnutrido, es importante avisar a un centro de rescate para que realice el debido monitoreo y brinde asistencia especializada.

Por otro lado, cuando se trata de pingüinos o cetáceos, como delfines o ballenas, su presencia en la playa es una señal de alerta: estas especies solo llegan a la arena cuando están enfermas, desorientadas o atravesando alguna afección. En esos casos, la intervención profesional es indispensable. La recomendación es dar aviso inmediato a un centro de rescate y seguir las indicaciones mientras se espera por la llegada de los especialistas.

La principal indicación de los especialistas es no tocar y no molestar al animal en ninguna circunstancia.”El bienestar del animal es siempre la prioridad para nosotros. Cualquier interacción con fauna silvestre genera estrés, y si ese ejemplar está atravesando un problema de salud, ese estrés solo agrava su situación. Por otro lado, mojar a un lobo marino que salió a descansar o a mudar, por ejemplo, puede asustarlo y hacer que vuelva al agua de manera brusca, provocando un desorden térmico o incluso hipotermia. Lo mismo ocurre al tocarlo o acercarse demasiado: se altera su comportamiento natural y se incrementa el riesgo de transmisión de enfermedades. Por eso es fundamental no intervenir y evitar cualquier tipo de interacción con animales silvestres, marinos o terrestres”, explica Sergio Rodriguez Heredia, biólogo y responsable del Centro de Rescate de la Fundación Mundo Marino.

¿Qué hacer ante un encuentro con fauna marina en la playa?

1. Pinnípedos (lobos marinos y elefantes marinos)

Si el animal está sano y tranquilo: mantener distancia, no acercarse y asegurarse de que las mascotas se mantengan alejadas.

Si tiene una cría, está herido, tiene plásticos o redes en el cuerpo, o se lo ve debilitado o desnutrido: contactar a un centro de rescate o autoridades locales.

2. Pingüinos

Si aparece un pingüino en la playa, es señal de alerta .

. No tocar ni mover al animal.

Mantener alejadas a las mascotas.

Dar aviso inmediato a especialistas.

3. Cetáceos (delfines, franciscanas y ballenas)

Contactar de inmediato a las autoridades competentes. Acatar indicaciones de los especialistas mientras se espera la llegada del rescate.

Compromiso, información y trabajo en red

Proteger a la fauna marina es una responsabilidad compartida. La costa no es solo un espacio de recreo para las personas: es también un hábitat vital para muchas especies. Un acercamiento indebido puede causar estrés, lesiones o complicar la recuperación de animales que ya están en estado vulnerable.

Si bien el área de influencia directa de la Fundación Mundo Marino es el Partido de La Costa, el trabajo cotidiano se sostiene gracias a una red de cooperación que se extiende más allá del territorio local. La Fundación colabora con otras organizaciones y centros de rescate de distintas localidades, además de articular con guardavidas, Defensa Civil, Prefectura Naval y áreas de ambiente municipales y provinciales. Esta coordinación permite que la asistencia llegue a tiempo y de manera segura, tanto para las personas como para los animales.

Esa red interinstitucional sólo alcanza su máximo potencial cuando se suma también la comunidad. Una ciudadanía informada y atenta evita intervenciones riesgosas, facilita el monitoreo oportuno y permite que los equipos especializados actúen con mayor eficacia.

La prevención y el respeto siguen siendo las herramientas más efectivas para convivir de manera responsable con la fauna marina. En esta temporada, invitamos a todos los visitantes de la costa a mantenerse atentos, actuar con conciencia y ayudar a difundir estas recomendaciones para proteger a las especies que comparten nuestras playas.

Organizaciones que colaboran

Partido de la Costa: Fundación Mundo Marino y Rescate Fauna Silvestre

Pinamar: Fundación Ecológica Pinamar

Villa Gesell: Naturalistas Geselinos y Zoonosis Villa Gesell

Para contactarse con la Fundación Mundo Marino:

(02252) 43-0300

info@fundmundomarino.com.ar

