UTHGRA denuncia «malos tratos, incumplimientos de convenios y despidos» en un comercio local

El Secretario General de UTHGRA, Rodolfo Basualdo, denunció en Radio Noticias una serie de irregularidades en un comercio de Mar de Ajó, centradas en despidos injustificados y situaciones de maltrato laboral.

Según el dirigente gremial, se ha detectado un incumplimiento sistemático de los convenios colectivos de trabajo lo que ha motivado la intervención del sindicato para proteger los derechos de los trabajadores gastronómicos.

Durante la entrevista, también brindaron su testimonio empleadas del comercio gastronómico denunciado, quienes relataron en primera persona los «malos tratos» y las condiciones de precariedad a las que fueron sometidas.

Los detalles:

