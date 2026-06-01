Este lunes 1 de junio convocan a una jornada de firmas en Santa Teresita para defender el régimen de Zona Fría.

La discusión por el futuro del régimen de Zona Fría tendrá este lunes 1 de junio una nueva expresión en el Partido de La Costa. La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) convocó a una jornada de recolección de firmas en Santa Teresita para rechazar el proyecto que ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que propone modificar el esquema de beneficios sobre las tarifas de gas.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 13:00 en la Plaza Santa Teresita del Niño Jesús, ubicada en calle 30 y 7, donde vecinos podrán acercarse para acompañar el reclamo y expresar su rechazo a una iniciativa que podría afectar a miles de usuarios del distrito.

La convocatoria llega en momentos en que el proyecto impulsado por el Gobierno nacional espera ser tratado en el Senado, instancia que definirá si continúan o no los descuentos contemplados por la Ley 27.637 para las denominadas zonas frías.

Una preocupación que crece con la llegada del invierno

La posibilidad de que el Partido de La Costa pierda parcial o totalmente los beneficios vigentes genera preocupación entre vecinos, jubilados, trabajadores y sectores vinculados a la actividad turística.

Quienes defienden la continuidad del régimen sostienen que las ciudades costeras presentan condiciones climáticas que demandan un mayor consumo de gas durante buena parte del año y que el descuento funciona como una herramienta para amortiguar ese costo adicional.

En ese contexto, la campaña de firmas busca trasladar la inquietud de la comunidad a los senadores nacionales que deberán votar la iniciativa en las próximas semanas.

Cómo sumarse

Además de la jornada prevista para este lunes en Santa Teresita, desde la OMIC informaron que las planillas también estarán disponibles en su sede de Avenida 32 entre 3 y 4, así como en hospitales, centros comunitarios y delegaciones municipales de las distintas localidades del Partido de La Costa.

De esta manera, quienes no puedan acercarse a la plaza tendrán igualmente la posibilidad de acompañar la iniciativa en su propia localidad.

Con el invierno cada vez más cerca y las temperaturas comenzando a descender, la discusión por la Zona Fría empieza a sentirse mucho más allá de los ámbitos legislativos. Y para muchos vecinos, la convocatoria de este lunes representa una oportunidad para hacer oír su posición antes de que el debate llegue a la instancia decisiva en el Senado.

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