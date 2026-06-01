Rodrigo Fierro alerta sobre pedidos fraudulentos de mercadería a su nombre

En comunicación con Radio Noticias, el concejal Rodrigo Fierro denunció una extraña maniobra que afecta a comerciantes de la zona. El edil relató que personas desconocidas dejaron notas escritas debajo de las puertas de comercios —aprovechando el feriado del 25 de mayo— solicitando grandes pedidos de mercadería (como sándwiches) en su nombre.

Las notas indicaban que los productos serían utilizados en un supuesto evento municipal y que el pago se realizaría mediante una firma y el número de teléfono del concejal.

Fierro aclaró que se trata de una falsedad total y que su principal preocupación es evitar que los comerciantes locales sufran pérdidas económicas al producir pedidos que nadie retirará ni pagará.

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