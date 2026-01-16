16 de enero de 2026

Ciclo de Cine y Derechos Humanos en General Lavalle

El Sitio de Memoria de General Lavalle ha puesto en marcha un ciclo de cine y derechos humanos que se desarrolla con acceso libre y gratuito. La propuesta utiliza el salón de usos múltiples de la institución para la proyección de películas que abordan diversas problemáticas sociales, estableciendo tras cada función un espacio de debate y análisis crítico que busca fomentar la reflexión colectiva sobre las temáticas planteadas en pantalla.

Este programa, impulsado en colaboración con la Comisión Provincial por la Memoria, surge como una acción de resistencia frente a las políticas de desarticulación de espacios de memoria a nivel nacional.

Además de las proyecciones, el proyecto articula acciones con la Municipalidad de La Costa, incluyendo talleres temáticos en centros multiculturales, con el objetivo de sensibilizar a la población y promover la memoria histórica en el marco de la proximidad del 50º aniversario del último golpe cívico-militar.

Los detalles en el video:

